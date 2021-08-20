Камчыбек Ташиев женил сына Тамерлана в госрезиденции. Выступала Самара Каримова

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев женил своего сына Тамерлана. Свадьба проходила в госрезиденции «Ала-Арча». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, свадьба прошла 16 августа. Избранницей Тамерлана Ташиева стала уроженка Ошской области.

Отмечается, что на мероприятие пригласили 100 человек. Среди них была и певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Помимо Каримовой, были приглашены и другие артисты кыргызской эстрады.

У присутствующих на мероприятии отобрали мобильные телефоны и запретили фотографировать. Ведущим свадьбы был Чынгыз Мырзаев.

Напомним, что в 2013 году Тамерлана Ташиева подозревали в краже автомобильных колес. Через год дело передали в районный суд Бишкека. Потерпевшие отказались от обвинений. Однако в этом году дело направлено в Октябрьский суд на новое рассмотрение.