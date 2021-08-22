Мгновения жизни. Живописное нарынское джайлоо и Белогорский водопад

Лето, к сожалению, катится к закату. Так что тем, кто еще не успел побывать на Иссык-Куле, выбраться в горы, стоит поторопиться. Авторы же нашей рубрики это уже сделали, а потому с их помощью мы вновь отправляемся любоваться красотами Кыргызстана.
Начнем с известного многим кыргызстанцам и находящимся недалеко от Бишкека Аламединского ущелья. Там отдыхал и фотографировал Эрик Абдрахманов.
И еще одно популярное место отдыха — парк «Ала-Арча». Там побывал Мирбек Жолдошбеков.
Вместе с Айгуль Ырысовой отправимся в Белогорское ущелье и полюбуемся знаменитым водопадом. Наверняка многие в этом году посетили эти красивые места.
Обязательно заглянем на Иссык-Куль. С помощью Василия Павлова доберемся до Джети-Огузского района.
На живописное джайлоо Кол-Тетири в Нарынской области нас позвал Жениш Омурзаков. Завораживающие виды дикой природы наверняка запоминаются надолго всем, кто там побывал хоть раз.
Завершим сегодня путешествие на юге республики — в Узгенском районе. Оттуда прислал фотографии Бактыяр Сагымбаев.
Надеемся, очередной выпуск нашей рубрики не оставил вас равнодушными. Кстати, стать ее автором может любой желающий. Тем более это не сложно.
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