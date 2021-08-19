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Общество

Праздник вкуса. В Бишкеке пройдет двухдневный фестиваль еды

В Бишкеке 18-19 сентября в парке «Фламинго» состоится Bishkek Food Fest 2021 — крупнейшее гастрономическое событие города.

Фестиваль будет проходить в формате ярмарки, где участники представят свою продукцию.

Каждый сможет найти что-то для себя. Будет возможность попробовать необычные блюда, получить незабываемый гастрономический опыт и открыть новые вкусовые горизонты.

Вы сможете совершить кругосветное гастрономическое путешествие не уезжая из города.

В программе конкурсы от Ассоциации поваров КР, чемпионат по поеданию бургеров на скорость, мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых, увлекательные квесты, выступления артистов и танцевальных коллективов.

Горожан ждет уникальная и необычная промоакция, в ходе которой брендированные автобусы от спонсоров мероприятия будут разъезжать по улицам и предлагать всем желающим снеки и другие угощения.

Фестиваль объединит кухни разных стран мира: кыргызскую, китайскую, турецкую, итальянскую и другие. В день фестиваля участники подготовят для гостей дегустации и специальные предложения.

Цель организаторов — не просто создать фестиваль еды, а наполнить его заботой, теплом и хорошим настроением как для участников, так и для посетителей.

Это мероприятие станет миксом хорошей музыки, вкусной еды и отличного настроения под открытым небом!

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204384/
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