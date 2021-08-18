ГУОБДД не имеет отношения к выдаче водительских прав выпускникам автошкол. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики управления Манас Cыдыгалиев.

По его словам, в механизме задействованы лишь Госрегистрационная служба и автошколы, которые и выдают права.

«Мы не проверяем качество знаний курсантов. О коррупции в автошколах сказать ничего не могу, нужно спрашивать у других компетентных органов. Но анализ показал, что правоприменительная практика на дорогах оставляет желать лучшего», — отметил Манас Cыдыгалиев.

Однако методист Республиканского научно-методического центра при Министерстве образования Айжан Байболотова считает, что качество образования курсантов в автошколах достаточно хорошее.