Заседание межправсовета ЕАЭС. На Иссык-Куле будут временно перекрывать дороги

Два дня, 19 и 20 августа, будут временно перекрывать некоторые участки дорог на территории Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в ГУОБДД.

По его данным, в эти дни в Чолпон-Ате состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав кабинетов министров стран — участниц ЕАЭС.

В этот период в целях обеспечения безопасности будет кратковременное перекрытие движения транспорта на участке от села Тамчи до Бостери, а также по Чолпон-Ате.

В связи с важностью проводимых мероприятий в ГУОБДД просят кыргызстанцев и гостей отнестись с пониманием к вводимым кратковременным ограничениям.

«Во избежание заторов и пробок на дорогах просим соблюдать Правила дорожного движения и культуру поведения, не оставлять транспортные средства вдоль дорог без присмотра, заранее выбрать маршрут и время проезда», — говорится в сообщении.

ГУОБДД МВД приносит извинения за временные неудобства и надеется, что участники дорожного движения с пониманием отнесутся к введению этой вынужденной меры в связи с проведением важных государственных мероприятий.