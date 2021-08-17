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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Не хотел служить. В Погранслужбе рассказали подробности ранения солдата

Выстреливший себе в грудь военнослужащий срочной службы войсковой части 2027 — рядовой М.Ж. находится в Ноокенской территориальной больнице, где получает соответствующее лечение. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

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Уточняется, что солдат, находясь на дежурстве, совершил одиночный выстрел из автомата себе в грудь.

«В настоящее время рядовой М.Ж. госпитализирован с диагнозом «сквозное пулевое ранение грудной клетки слева». Состояние здоровья военнослужащего оценивается как удовлетворительное. Рядом с раненым находится его мать. О происшествии были информированы родные военнослужащего, Военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона и правоохранительные органы. Проводится расследование произошедшего. Рядовой М.Ж. был призван весной 2021 года. Он находился под наблюдением психолога войсковой части из-за нежелания проходить службу в Вооруженных силах», — сообщили редакции.

По предварительной версии, рядовой М.Ж. совершил членовредительство с целью уклонения от службы.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что родители солдата не имеют претензий к Погранслужбе ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204211/
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