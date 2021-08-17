В Кыргызстане за сутки выявили 341 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 151 случай, Оше — 3, Чуйской области — 93, Ошской — 1, Таласской — 15, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 16.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 172 тысячи 668 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.