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Общество

К чему спешка? Госорганы собираются завершить инвентаризацию до 1 сентября

Государственные органы планируют завершить процесс оценки 356 законов и внести предложения, направленные на устранение выявленных несоответствий, до 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в обращении представителей гражданского общества к президенту Садыру Жапарову.

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Гражданские активисты приветствуют инициативу главы государства по оптимизации и совершенствованию законодательной базы, направленной на защиту прав и интересов кыргызстанцев и юридических лиц. Но обращаются к нему в связи с наличием серьезных проблем в организации процесса инвентаризации законодательства.

«Согласно вашему указу о проведении инвентаризации законодательства правительству рекомендовано в срок до 31 декабря 2021 года внести предложения, направленные на устранение выявленных в законодательстве несоответствий Конституции, принципам социальной справедливости и партнерства, необходимости, целесообразности и эффективности, достаточности регулирования предмета, устранения внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве. Но госорганы хотят это сделать до 1 сентября. При этом важно отметить, что полноценная работа по инвентаризации с вовлечением независимых экспертов и представителей гражданского общества началась меньше двух месяцев назад», — говорится в обращении.

Представители гражданского общества, бизнес-сообщества, независимые эксперты, практикующие юристы и адвокаты единогласно сходятся во мнении, что провести качественный анализ всей законодательной базы страны в течение трех месяцев невозможно.

Они отмечают, что стремление реализовать столь колоссальную по масштабам и важности задачу в течение крайне ограниченного срока однозначно приведет к существенному снижению качества инвентаризации, а в результате значительно усугубит проблемы, для решения которых и была запущена инициатива. Подобная спешка породит опасные правовые пробелы и коллизии, которые приведут к нарушениям прав и свобод человека, повышению уровня коррупции и злоупотреблений со стороны органов власти.

«Для обеспечения высокого качества работы по проведению инвентаризации законодательства и достижения поставленных задач по оптимизации и совершенствованию всей законодательной базы республики просим вас в ближайшее время провести встречу представителей гражданского общества с должностными лицами администрации президента, Министерства юстиции и Министерства экономики и финансов. Именно эти ведомства принимают ключевые решения по вопросам инвентаризации. Такая встреча необходима для обсуждения рекомендаций гражданского общества по совершенствованию процесса масштабной инвентаризации», — говорится в обращении.

Кроме того, гражданское общество считает необходимым увеличить сроки для проведения качественной оценки законодательства и внесения предложений для устранения выявленных недочетов до 31 декабря 2021 года. Садыра Жапарова также просят поручить госорганам строить процесс инвентаризации на принципах прозрачности, участия и учета общественного мнения. В частности, необходимо организовать общественное обсуждение оценок (анализов) законов с предложениями для устранения выявленных недостатков на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных актов. Это позволит собрать комментарии и рекомендации с широкого круга заинтересованных лиц и обеспечить участие граждан в совершенствовании законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204148/
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