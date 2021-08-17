COVID-19. Россия увеличивает количество авиарейсов в Кыргызстан

С 27 августа Россия увеличит количество авиарейсов в Венгрию, Кыргызстан, Таджикистан и на Кипр. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом.

Известно, что с конца лета в Кыргызстан можно будет прилететь по маршруту Москва — Бишкек. Этот рейс теперь будет летать семь дней в неделю (ранее он осуществлялся три раза в неделю).

В Бишкек и Ош теперь можно прилететь из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Напомним, большинство международных рейсов во многих странах мира были отменены с начала пандемии COVID-19.