09:33
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Россия увеличивает количество авиарейсов в Кыргызстан

С 27 августа Россия увеличит количество авиарейсов в Венгрию, Кыргызстан, Таджикистан и на Кипр. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю за ситуацией с коронавирусом. 

Известно, что с конца лета в Кыргызстан можно будет прилететь по маршруту Москва — Бишкек. Этот рейс теперь будет летать семь дней в неделю (ранее он осуществлялся три раза в неделю).

В Бишкек и Ош теперь можно прилететь из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Напомним, большинство международных рейсов во многих странах мира были отменены с начала пандемии COVID-19. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204135/
просмотров: 654
Версия для печати
Материалы по теме
Из Москвы прилетели 420 граждан Кыргызстана
Еще 437 кыргызстанцев сегодня прибыли в Бишкек из Москвы
Из Москвы не могут вылететь 300 граждан КР. Депутаты требуют отправить самолет
Самолет рейса по маршруту Бишкек — Москва вылетел с задержкой в восемь часов
Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек — Москва
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Перенос учебного года. Неожиданный &laquo;сюрприз&raquo; от&nbsp;кабмина Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
17 августа, вторник
09:32
Дело «Кумтора». В «Кыргызалтыне» ответили на претензии Сenterra Gold и StoneX Дело «Кумтора». В «Кыргызалтыне» ответили на претензии...
09:31
Коронавирусом болеет 4 тысячи 987 человек, 686 — в тяжелом состоянии
09:29
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
09:20
В КР выявили 341 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 172 668
09:15
Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев