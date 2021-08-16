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Общество

Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов

В муниципалитете состоялось подписание меморандума между управлением городского транспорта и ОсОО «Грин Бас» о поставке большеместных автобусов турецкого производства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Всего в столицу КР в течение 2021-2022 годов планируют доставить 300-350 автобусов.

В город до конца ноября будет поставлена первая партия комфортабельных экологичных 10-, 12-метровых автобусов.

Транспорт полностью соответствует мировым стандартам и требованиям для проезда пассажиров с ОВЗ, отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204131/
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