Соблюдайте Правила дорожного движения! Опубликован ролик о погибших в авариях

Управление Патрульной службы милиции Бишкека опубликовало в своем Instagram-аккаунте ролик о погибших в авариях гражданах.

На кадрах фотографии молодых людей, которые стали жертвами ДТП.

Сотрудники УПСМ продолжают призывать кыргызстанцев не садиться за руль пьяными, не превышать скоростной режим.

«Сегодня много аварий происходит из-за того, что многие водители управляют автомобилями в нетрезвом виде. Этим видео мы хотим заставить задуматься и предупредить участников дорожного движения о плачевных последствиях нарушения ПДД», — отметили в ведомстве.