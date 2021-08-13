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Общество

С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько

С 1 октября в Кыргызстане повысятся пенсии. Минздравсоцразвития вынесло на общественное обсуждение проекты постановлений кабмина об индексации базовой и страховой их частей.

Чиновники предлагают повысить базовую часть на 10 процентов, если общий размер пенсии ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (4 тысячи 785,4 сома). По данным ведомства, такую получают в стране 343,8 тысячи (48 процентов) пенсионеров.

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«Условием для проведения индексации базовой части пенсии является увеличение величины средней заработной платы по республике за предыдущий календарный год, предшествующий индексации. По данным Нацстаткома средняя заработная плата за 2020 год составила 18 тысяч 940 сомов, или выросла к средней заработной плате за 2019 год на 10 процентов», — отметили в ведомстве.

Страховую часть увеличат не менее чем на 200 сомов для тех, кто получает пенсию до 4 тысяч 785,4 сома, и не менее 500 сомов, если ее размер превышает эту сумму.

По итогам предстоящей индексации базовой и страховых частей пенсии средний размер общей пенсии расчетно составит 6 тысяч 248 сомов, что выше среднего размера пенсии на момент повышения на 455 сомов (на 8 процентов).

По предварительным расчетам Социального фонда Минздравсоцразвития, число пенсионеров на 1 октября составит 715,5 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203882/
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