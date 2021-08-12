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Общество

Фестиваль традиционной культуры и ремесел пройдет в Бишкеке и Нарыне

Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо-2021» пройдет в Бишкеке и Нарыне. Об этом сообщила его генеральный директор Динара Чочунбаева.

По ее данным, в Нарыне 24-25 августа состоится фестиваль «Шырдак», а в Бишкеке 27-31 августа — ярмарка, которая развернется на аллее возле кинотеатра «Ала-Тоо».

Динара Чочунбаева отметила, что в 2021 году «Оймо» приурочен к 30-летию независимости Кыргызстана.

Цели фестиваля — развитие рынка ремесел в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия.

Отметим, обычно «Оймо» проходит в конце июля в столице и на берегу Иссык-Куля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203801/
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