Фестиваль традиционной культуры и ремесел пройдет в Бишкеке и Нарыне

Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо-2021» пройдет в Бишкеке и Нарыне. Об этом сообщила его генеральный директор Динара Чочунбаева.

По ее данным, в Нарыне 24-25 августа состоится фестиваль «Шырдак», а в Бишкеке 27-31 августа — ярмарка, которая развернется на аллее возле кинотеатра «Ала-Тоо».

Динара Чочунбаева отметила, что в 2021 году «Оймо» приурочен к 30-летию независимости Кыргызстана.

Цели фестиваля — развитие рынка ремесел в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия.

Отметим, обычно «Оймо» проходит в конце июля в столице и на берегу Иссык-Куля.