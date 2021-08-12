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Общество

В Бишкеке возле рынка «Мадина» задержали лжепарковщиков

В столице около рынка «Мадина» орудовали лжепарковщики. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По их данным, накануне специалисты муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» провели рейд на пересечении улиц Менделеева и 7 Апреля.

«Специалисты обнаружили людей, которые взимали оплату за парковку незаконно. С ними провели разъяснительную беседу, однако лжепарковщики наотрез отказались уходить. Специалисты вызвали инспекторов управления Патрульной службы милиции. Парковщиков доставили в УВД Свердловского района, в их отношении будут приняты соответствующие меры согласно законодательству», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что въезд и выезд вдоль рынка «Мадина» бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203786/
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