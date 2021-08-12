В Москве кыргызстанец выдал внука за подкидыша, чтобы спасти дочь от позора

В Москве (Россия) кыргызстанец выдал внука за подкидыша, чтобы спасти дочь от позора. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По его данным, в ночь на 11 августа в отделение полиции пришел гражданин Кыргызстана, который проживает и работает в Москве, с младенцем на руках. По словам мужчины, он нашел ребенка на остановке на Алтуфьевском шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов проследили путь обратившегося по внешним камерам видеонаблюдения и определили, что ребенка мужчина принес из собственного дома.

Выяснилось, что весной его 20-летнюю дочь похитил влюбленный соотечественник. Пару поженили, но брак официально не регистрировали. Молодая жена забеременела и 4 августа родила первенца. Но муж вдруг пропал. Из роддома кыргызстанка вернулась в родительский дом с младенцем на руках. Поэтому отец решил избавиться от внука, чтобы уберечь дочь от позора.