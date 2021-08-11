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Общество

Служивших на таджикско-афганской границе могут приравнять к ветеранам войны

Кыргызстанцев, которые в 1990-е годы служили на таджикско-афганской границе, могут приравнять к ветеранам войны. Соответствующие поправки в Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» на общественное обсуждение вынес депутат парламента Мирлан Жеенчороев.

Как отмечается в справке-обосновании, с 1992 по 1999 год, согласно межгосударственным договоренностям, подразделения Вооруженных сил Кыргызстана выполняли задачи по охране внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке.

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«В ходе столкновений с вооруженными группами нарушителей границы, в результате бандитских нападений на заставы, терактов и диверсий в составе кыргызского контингента были убитые, раненые и пропавшие без вести. Несмотря на признанные заслуги и военные награды, они до сих пор не имеют официального статуса ветеранов. Действующим законодательством никаких льгот для них не предусмотрено, несмотря на боевые ордена и медали», — говорится в документе.

На сегодня в Кыргызстане насчитывается 1 тысяча 900 кыргызских миротворцев, охранявших таджикско-афганскую границу в этот период.

Депутат считает целесообразным приравнять по льготам военнослужащих, выполнявших задачи на таджикско-афганской границе, к ветеранам войны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203722/
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