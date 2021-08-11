Кыргызстанский дизайнер покорил жюри на фестивале «ЭтноМода» в Санкт-Петербурге

Кыргызстанский дизайнер Нурбек Кадыркулов представил на показе в Санкт-Петербурге свою коллекцию одежды NE ON. Как сообщают российские СМИ, жюри высоко оценило авангардные решения кыргызстанца в номинации «Этномотивы в современной моде».

Фото из интернета

Всероссийский фестиваль «ЭтноМода» в Санкт-Петербурге проходит ежегодно начиная с 2006-го. В нем принимают участие молодые дизайнеры как из России, так и из ближнего и дальнего зарубежья.

«ЭтноМода» пропагандирует интерес и уважение к различным национальным культурам, создает условия для культурного обмена и объединения творческих представителей различных профессий, работающих в сфере моды, дизайна и прикладного творчества.

NE ON — дипломная работа Нурбека Кадыркулова. Впервые модели этой коллекции были представлены в Нью-Йорке на International Fashion Digital Week 2020. Представитель Кыргызстана занял второе место. После он участвовал в показе проекта «Вместе» Союза дизайнеров КР Eco Fashion Kyrgyzstan 2021, где получил Гран-при и право на участие в питерском фестивале.