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Общество

Кыргызстанский дизайнер покорил жюри на фестивале «ЭтноМода» в Санкт-Петербурге

Кыргызстанский дизайнер Нурбек Кадыркулов представил на показе в Санкт-Петербурге свою коллекцию одежды NE ON. Как сообщают российские СМИ, жюри высоко оценило авангардные решения кыргызстанца в номинации «Этномотивы в современной моде».

из интернета
Фото из интернета

Всероссийский фестиваль «ЭтноМода» в Санкт-Петербурге проходит ежегодно начиная с 2006-го. В нем принимают участие молодые дизайнеры как из России, так и из ближнего и дальнего зарубежья.

«ЭтноМода» пропагандирует интерес и уважение к различным национальным культурам, создает условия для культурного обмена и объединения творческих представителей различных профессий, работающих в сфере моды, дизайна и прикладного творчества.

NE ON — дипломная работа Нурбека Кадыркулова. Впервые модели этой коллекции были представлены в Нью-Йорке на International Fashion Digital Week 2020. Представитель Кыргызстана занял второе место. После он участвовал в показе проекта «Вместе» Союза дизайнеров КР Eco Fashion Kyrgyzstan 2021, где получил Гран-при и право на участие в питерском фестивале.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203633/
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