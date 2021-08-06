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Общество

Более чем на месяц закроют для проезда отрезок улицы Токтогула в Бишкеке

Более чем на месяц закроют для проезда отрезок улицы Токтогула. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее данным, причина закрытия — проведение реконструкции магистральной сети. Работы будет проводить подрядная организация ОсОО «Азия Строй Комплекс».

«С 7 августа по 15 сентября будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на отрезке от улицы Турусбекова до улицы Уметалиева», — отметили в Бишкектеплосети.

В компании добавили, что с 9 по 20 августа будут проводиться работы по реконструкции теплофикационной камеры на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова с частичным перекрытием движения автомобильного транспорта.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит извинения за временно причиненные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203363/
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