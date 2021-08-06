Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на Балканской математической олимпиаде

Школьник из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на Балканской математической олимпиаде среди юниоров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, олимпиада прошла с 1 по 4 июля. В ней приняли участие 128 учеников из 22 стран.

«По итогам олимпиады ученик учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 имени Якира Федор Корнияш завоевал бронзовую медаль. К олимпиаде его готовил учитель математики Мамат Ишматов», — отметили в ведомстве.

Также в составе команды были Абдумалик Турсунов, «Келечек-MIT», Максим Залепо, УК АФМШЛ № 61, Илим Станкулов, международная школа United World, Нурсултан Эшперов, школа «Газпром-Кыргызстан» и Актан Койчуманов.