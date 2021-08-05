18:51
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Общество

Инспекторы ГУОБДД проверили водителей маршруток на знание ПДД. Что получилось

Инспекторы ГУОБДД проверили водителей на знание Правил дорожного движения. Блиц-опрос они проводили на конечной остановке маршрутного такси № 102.

Водителям показали самые распространенные запрещающие и информационно- указательные знаки: обгон запрещен, въезд запрещен, движение запрещено, движения механических транспортных средств запрещено, уступите дорогу, конец полосы, главная дорога, многопутная железная дорога.

«На конечной остановке было семь водителей маршруток, один таксист. Опросили всех. На заданные вопросы смог ответить только один водитель. Остальные даже не могли назвать, в какой автошколе обучались», — рассказал 24.kg сотрудник пресс-службы ГУОБДД Тилек Исаев.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203258/
просмотров: 521
Версия для печати
Материалы по теме
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 196 нарушений Правил дорожного движения
Последствия снижения штрафов? За полгода в Кыргызстане в ДТП погибли 329 человек
Грозит увольнениями. Глава МВД Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД
Отказался везти женщину с ребенком. Водителя маршрутки № 117 сняли с линии
Водитель маршрутки № 117 в Бишкеке отказался везти женщину с грудным ребенком
93 тысячи сомов штрафа за нарушения ПДД нашли у водителя в Бишкеке
Третья волна COVID-19. В Токмаке возобновили санобработку маршрутных такси
В ГУОБДД сняли ролик о пьяном вождении и безопасности на дорогах
В Бишкеке сотрудник ГУОБДД поставил фальшивую камеру и нес службу на личном авто
Популярные новости
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с&nbsp;медалью Айсулуу Тыныбековой Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Тренды в&nbsp;образовании поменялись. Кого и&nbsp;как теперь будут готовить наши школы Тренды в образовании поменялись. Кого и как теперь будут готовить наши школы
Бизнес
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
5 августа, четверг
18:45
С 9 августа ЦОНы республики переходят на обычный график работы С 9 августа ЦОНы республики переходят на обычный график...
18:30
6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Эффективность вакцины от коронавируса снижается из-за дельта-штамма
18:06
Сборная Кыргызстана по женской борьбе завершила выступления на Олимпийских играх
18:02
Инспекторы ГУОБДД проверили водителей маршруток на знание ПДД. Что получилось