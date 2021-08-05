Инспекторы ГУОБДД проверили водителей маршруток на знание ПДД. Что получилось

Инспекторы ГУОБДД проверили водителей на знание Правил дорожного движения. Блиц-опрос они проводили на конечной остановке маршрутного такси № 102.

Водителям показали самые распространенные запрещающие и информационно- указательные знаки: обгон запрещен, въезд запрещен, движение запрещено, движения механических транспортных средств запрещено, уступите дорогу, конец полосы, главная дорога, многопутная железная дорога.

«На конечной остановке было семь водителей маршруток, один таксист. Опросили всех. На заданные вопросы смог ответить только один водитель. Остальные даже не могли назвать, в какой автошколе обучались», — рассказал 24.kg сотрудник пресс-службы ГУОБДД Тилек Исаев.

