Два условия возвращения офлайн-обучения назвали в Минобразования

Есть два фактора, влияющих на возобновление обучения в новом году в офлайн-режиме. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова.

«Первый из них — вакцинация работников организаций образования всех уровней. По нашим данным, прививку получили уже более 60 процентов. Ранее Минздравсоцразвития говорил, что необходимо вакцинировать около 70 процентов. Мы проводим эту работу, но есть категория сотрудников, которым врачи не дают разрешения вакцинироваться», — отметила она.

Второй фактор, по словам замминистра, — это эпидемиологическая ситуация в районах, где расположена организация образования. «Принимать решение будет местный штаб. Мы обратимся в республиканский штаб с просьбой, чтобы на местах это сделали как минимум за две недели до учебного года, чтобы и родители, и учителя, и дети успели подготовиться», — сказала она.

Надира Джусупбекова добавила, что ведомство заинтересовано в возобновлении традиционной формы обучения. «Онлайн-режим система образования может выдержать только какой-то определенный срок. Далее уже будут потери. Будем стараться переходить на офлайн-режим», — заключила она.