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Общество

Началась реконструкция автодороги Балыкчи — Барскоон

В Иссык-Кульской области начата реализация проекта по реконструкции участка Балыкчи — Барскоон автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Проект реализуется по инициативе и поручению президента Садыра Жапарова при финансировании ЗАО «Кумтор Голд Компани». На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 километров дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 километра. Планируется построить четырехполосную дорогу с разделительным барьерным ограждением. Для устройства верхнего слоя асфальта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон.

«На трассе Балыкчи — Барскоон более 50 лет не производился капитальный ремонт. Впервые в истории независимости страны генеральным подрядчиком проекта выступает отечественная компания — Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. За 30 лет в дорожной отрасли не было ни одного случая, когда местным компаниям предоставлялась возможность участвовать в крупных проектах. Проект Балыкчи — Барскоон станет стартовым началом для развития дорожной отрасли КР», — отметили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203103/
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