В Иссык-Кульской области начата реализация проекта по реконструкции участка Балыкчи — Барскоон автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.
Проект реализуется по инициативе и поручению президента Садыра Жапарова при финансировании ЗАО «Кумтор Голд Компани». На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 километров дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 километра. Планируется построить четырехполосную дорогу с разделительным барьерным ограждением. Для устройства верхнего слоя асфальта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон.