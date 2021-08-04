В Иссык-Кульской области начата реализация проекта по реконструкции участка Балыкчи — Барскоон автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Проект реализуется по инициативе и поручению президента Садыра Жапарова при финансировании ЗАО «Кумтор Голд Компани». На первоначальном этапе планируется реконструировать 25 километров дороги, а общая протяженность трассы составляет 141,6 километра. Планируется построить четырехполосную дорогу с разделительным барьерным ограждением. Для устройства верхнего слоя асфальта будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон.

«На трассе Балыкчи — Барскоон более 50 лет не производился капитальный ремонт. Впервые в истории независимости страны генеральным подрядчиком проекта выступает отечественная компания — Ассоциация дорожно-строительных компаний Кыргызстана. За 30 лет в дорожной отрасли не было ни одного случая, когда местным компаниям предоставлялась возможность участвовать в крупных проектах. Проект Балыкчи — Барскоон станет стартовым началом для развития дорожной отрасли КР», — отметили в Минтрансе.