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Общество

Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым

Хабиб Нурмагомедов показал, как его встретили в Кыргызстане.

Он опубликовал в своем аккаунте Instagram видео богато накрытого стола. На кадрах также замечены сын Садыра Жапарова Рустам и сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас.

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Фото скриншот. Как встречали Хабиба Нурмагомедова

«Четыре утра, как здесь на диете сидеть?» — прокомментировал видео Нурмагомедов.

Напомним, что в городе Чолпон-Ате спортсмен станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), который пройдет сегодня на ипподроме Чолпон-Аты. Начало турнира в 17.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203025/
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