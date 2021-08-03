Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым

Хабиб Нурмагомедов показал, как его встретили в Кыргызстане.

Он опубликовал в своем аккаунте Instagram видео богато накрытого стола. На кадрах также замечены сын Садыра Жапарова Рустам и сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас.

Фото скриншот. Как встречали Хабиба Нурмагомедова

«Четыре утра, как здесь на диете сидеть?» — прокомментировал видео Нурмагомедов.

Напомним, что в городе Чолпон-Ате спортсмен станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC 38), который пройдет сегодня на ипподроме Чолпон-Аты. Начало турнира в 17.00.