В Бишкеке выявляют незаконных парковщиков. В мэрии рассказали, как их отличить

Специалисты муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» совместно с районными УВД выявляют незаконных парковщиков. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, эти люди ведут незаконную деятельность на территориях муниципальных автопарковок. «В отношении них применяются меры, предусмотренные законодательством», — отметили в мэрии.

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«Наши операторы одеты в специальный жилет с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки», имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате. Если вы столкнулись с лицами, которые не хотят предоставлять талон, обратитесь по телефону 0312656921 или на электронную почту: parkovki@meria.kg», — отметили в мэрии.

Муниципальные платные парковки работают с 08.00 до 20.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Единый тариф составляет 25 сомов вне зависимости от проведенного времени.