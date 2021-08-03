Кыргызстанцы могут получить российские гранты на просвещение и науку

До 19 августа кыргызстанцы могут подать заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика Костомарова. Об этом сообщили в Государственном институте русского языка.

По его данным, десять лучших проектов получат грант в размере 50 тысяч рублей каждый. Авторов-победителей пригласят в Москву для представления своих проектов и торжественного награждения в декабре 2021 года.

Конкурс проводится в двух номинациях. В первой номинации могут участвовать информационно-просветительские проекты, направленные на продвижение русского языка и культуры в странах СНГ. Форматы могут быть различными: сайты, блоги о русском языке, страницы в соцсетях, каналы в YouTube, Telegram, публикации в СМИ, проведение лекций, встреч, дискуссий.

Вторая номинация — это исследования в области русского языка, литературы, в том числе в сопоставлении с родным языком, использование компьютерных курсов и программ в обучении русскому языку.

Подать заявку можно до 19 августа включительно. С 1 по 7 сентября будут определены десять лучших проектов.