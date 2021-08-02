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Общество

Таалайбек Сарыбашов уволил своего сына из мэрии Бишкека

И. о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов уволил своего сына, работающего в столичном муниципалитете. Об этом в Facebook сообщил Азамат Абсаттаров, пресс-секретарь мэрии южной столицы.

По его словам, специалист организационно-инспекторского отдела центрального аппарата муниципалитета Бишкека Нурсултан Насирбеков освобожден от должности согласно распоряжению Таалайбека Сарыбашова.

Его сын проработал в мэрии почти год, пришел на должость через конкурс.

Напомним, что и. о. мэра Бишкека назначили Таалайбека Сарыбашова. Ранее он был градоначальником южной столицы. Чиновнику 50 лет, родился в селе Гульчо Алайского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202967/
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