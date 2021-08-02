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Общество

Бишкекский планетарий. Городской суд признал приватизацию недействительной

Бишкекский городской суд удовлетворил исковые требования ОФ «Наше право» и молодых активистов о признании распоряжения ФУГИ о приватизации планетария недействительным. Об этом 24.kg сообщила представительница общественного фонда Светлана Антропова.

Она напомнила, что ранее административный суд Бишкека отказал горожанам и ОФ «Наше право» в удовлетворении иска к ФУГИ. «Мы обратились с апелляцией в городской суд, который отменил решение первой инстанции и полностью удовлетворил наши требования», — сказала Светлана Антропова.

Напомним, что дело уже доходило до Верховного суда. Тогда судебная коллегия отменила решения первых двух инстанций и отправила дело на новое рассмотрение в административный суд.

В прошлый раз первая инстанция — административный суд столицы — не удовлетворила иск, а судебная коллегия Бишкекского городского суда вынесла решение в пользу бишкекчан.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться победы, можно будет оспорить и последующие сделки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202905/
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