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Общество

Кыргызстанский поэт Рахим Карим признан поэтом Азиатского континента

Кыргызстанский поэт Рахим Карим признан поэтом Азиатского континента, сообщил 24.kg глава Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Олег Бондаренко.

По его словам, недавно Всемирный союз латиноамериканских писателей опубликовал список самых лучших поэтов планеты по Северной Америке, Центральной Америке, Южной Америке, Европейскому, Азиатскому, Африканскому континентам и Океании.

В числе лучших поэтов Азиатского континента названо имя кыргызстанского поэта Рахима Карима (Каримова). Этой чести были также удостоены другие поэты и поэтессы из Азиатского континента: Рама Кришна Перугу (Индия), Срикала П. Виджаян (Индия), Нгок Ле Нинь (Вьетнам), Свапна Бехера (Индия), Рохини Бехера (Индия), Лейла Исык (Турция), Лузвиминда Габато Ривера (Филиппины), Дипти Гупта (Индия), Алан Лью (Малайзия), Лилиан Ву (Малайзия), Вандана Судиш (Индия), Ломас Кумар Бхатт (Индия), Кае Мори (Япония), Лили Сварн (Индия).

Напомним, Рахим Карим — узбекско-кыргызско-русский советский поэт, писатель, публицист, переводчик (родился в 1960 году в Оше). Выпускник Московского литературного института имени Максима Горького (1986, семинар Егора Исаева, Владимира Милькова). Член Национального союза писателей, Союза журналистов Кыргызстана. Официальный представитель Международной федерации русскоязычных писателей (Лондон — Будапешт) в Кыргызстане. Сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии (Россия), член Союза писателей России. Лауреат республиканских литературных премий имени Молдо Нияза, Эгемберди Эрматова.

Рахим Карим — неоднократный участник конкурсов молодых писателей Узбекистана. Автор национального бестселлера «Камила» (2005). Обладатель второй премии Международного книжного форума «Открытый Центральноазиатский книжный форум и литературный фестиваль — 2012» (Великобритания). Номинант Всероссийской литературной премии «Поэт года — 2013, 2014, 2015», «Наследие-2015, 2016», имени Сергея Есенина (2016).

Награжден серебряной медалью Евразийского литературного фестиваля «ЛиФФт» в номинации «Евразийский поэт». Автор около 60 книг оригинальной, переводной поэзии и прозы.

Произведения, книги опубликованы и изданы во многих странах мира и переведены на более чем 25 языков.

Рахим Карим — автор более 20 популярных патриотических песен на кыргызском, узбекском, русском языках, написанных совместно с композиторами из Кыргызстана, России, Украины, Узбекистана и Германии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202669/
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