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Общество

Цикличный характер. На границе с Казахстаном снова скопились грузовые машины

В пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном скопились грузовые машины. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 120 грузовиков. Скопление транспортных средств здесь носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.

Погранслужба напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун».

Обстановка на кыргызско-казахском участке государственной границы стабильная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202664/
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