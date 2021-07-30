Цикличный характер. На границе с Казахстаном снова скопились грузовые машины

В пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном скопились грузовые машины. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в очереди для прохождения пограничного контроля находится около 120 грузовиков. Скопление транспортных средств здесь носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.

Погранслужба напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун».

Обстановка на кыргызско-казахском участке государственной границы стабильная.