В МЧС сообщили, что кормят медиков в красных зонах. Волонтеры это опровергают

С 6 июля Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает медиков в красных зонах горячим питанием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, три раза в день врачей кормят в Бишкеке и Джалал-Абадской области. Свежеприготовленные блюда выдаются в одноразовых контейнерах, прикрытых пищевой пленкой.

Однако столичные волонтеры заявили, что это ложная информация. По словам Фазиля Турсунова, развозить питание для медиков в красных зонах они начали еще с 1 июля 2021 года.

«В общей сложности мы развезли более 4 тысяч порций. Лично могу доказать, что, когда мы приезжали в красные зоны, врачи, бывало, с утра голодными ходили. Не забывайте о том, что все мы под одним богом ходим. Не забывайте, что именно благодаря волонтерам многие сыты, спасено немало жизней», — написал он.