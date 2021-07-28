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Общество
Сюжет: COVID-19

Саудовская Аравия разрешит иностранным паломникам въезд на малый хадж

С 10 августа Саудовская Аравия разрешит иностранным гражданам, завершившим вакцинацию, въезжать в страну для совершения малого хаджа — умры. Об этом сообщило агентство The Siasat Daily со ссылкой на Саудовское агентство новостей.

По данным издания, паломники будут приняты в страну с соблюдением всех необходимых мер предосторожности по коронавирусу. В частности, иностранцы должны иметь прививку от коронавируса одобренными в королевстве препаратами — Pfizer, Moderna, Johnson& Johnson, AstraZeneca, либо отрицательный ПЦР-тест. По прибытии невакцинированные паломники должны пройти трехдневный карантин, после чего сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус.

«Власти страны признают и китайские вакцины, но при этом после полной прививки необходимо сделать бустерную дозу (дополнительная доза, которая вводится через шесть месяцев после вакцинации) Pfizer, Moderna, Johnson& Johnson или AstraZeneca», — пишет издание.

Напомним, в этом году большое паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине проходило с 17 по 22 июля. Принять участие в Хадже, как и в прошлом году, могли только жители королевства — всего около 60 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет и имеющие обе прививки одобренными в стране вакцинами. Для иностранцев хадж был закрыт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202322/
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