Мэрия Бишкека обещает построить в столице многоярусные парковки

В Бишкеке появятся многоярусные парковки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, муниципалитет прорабатывает вопрос их строительства.
«Первая многоярусная парковка скоро появится на улице Толстого. Еще три планируем построить на улице Лумумбы (рынок «Кудайберген»), пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Суеркулова, а также улиц Псковской и Сухомлинова», — отметили в мэрии.
Отметим, что еще в ноябре 2016 года МП «Бишкекглавархитектура» разработала и утвердила схему дислокации многоярусных автостоянок. По их данным, в первую очередь предусматривается строительство 18 таких объектов. Но за это время муниципалитет на построил ни одну.