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Общество

Мэрия Бишкека обещает построить в столице многоярусные парковки

В Бишкеке появятся многоярусные парковки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, муниципалитет прорабатывает вопрос их строительства.

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«Первая многоярусная парковка скоро появится на улице Толстого. Еще три планируем построить на улице Лумумбы (рынок «Кудайберген»), пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Суеркулова, а также улиц Псковской и Сухомлинова», — отметили в мэрии.

Отметим, что еще в ноябре 2016 года МП «Бишкекглавархитектура» разработала и утвердила схему дислокации многоярусных автостоянок. По их данным, в первую очередь предусматривается строительство 18 таких объектов. Но за это время муниципалитет на построил ни одну.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202307/
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