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Общество
Сюжет: COVID-19

Казахстан передаст Кыргызстану 25 тысяч доз вакцины QazVac в качестве гумпомощи

Казахстан отправил в Кыргызстан 25 тысяч доз вакцины QazVac в качестве гумпомощи. Об этом сообщает посольство РК в Бишкеке.

По его данным, церемония передачи вакцины состоится 28 июля на пункте пропуска «Кордай» — «Ак-Жол». QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами.

«Клинические испытания и практика ее применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и ее эффективность (свыше 90 процентов) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм», — говорится в сообщении.

Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше и проводится внутримышечно в два этапа. Рекомендуемый промежуток между дозами составляет 21 день.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202298/
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