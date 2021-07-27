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Общество

Осенью пройдет форум директоров школ Кыргызстана с русским языком обучения

Проведение Форума директоров общеобразовательных школ с русским языком обучения обсудили на встрече министр образования и науки Болотбек Купешев и руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, встреча прошла по инициативе российской стороны.

Проведение форума запланировано на конец октября.

Главная его цель — продвижение русского языка и литературы, выработка конкретных решений и рекомендаций для повышения уровня и качества преподавания русского языка и литературы в Кыргызстане.

Болотбек Купешев отметил, что изучение русского языка в образовательных организациях играет важную роль в интеграции страны в международное сообщество, в пространство СНГ, приобщении к русской литературе и культуре, продолжении многовековой братской дружбы и в сохранении исторической преемственности поколений.

Кроме того, на встрече принято решение в ближайшее время разработать и утвердить совместный план мероприятий по расширению сотрудничества между министерством и представительством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202296/
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