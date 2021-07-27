Аномальная жара. В Кыргызстане 26 июля вновь побит рекорд метеонаблюдений

26 июля 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 41,3 градуса. Это на 6,9 градуса выше нормы.

В этом месяце было еще два температурных рекорда. 1 июля столбик термометра поднялся до +37,7 градуса, что на 3,7 градуса выше нормы. 25 июля воздух прогрелся до +39,5 градуса, что на шесть градусов выше нормы.

Самым холодным 26 июля было в 1949-м, когда воздух прогрелся только до +12,1 градуса.

Самым жарким днем июля было 16-е число 2015 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +42,1 градуса. Норма же среднемесячной температуры июля составляет +25,5 градуса.