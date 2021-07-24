Открытие Олимпиады. Кыргызстанцев раскритиковали за выступление без масок

На Национальном стадионе в Токио состоялось открытие Олимпиады-2020, несмотря на протесты против ее проведения. Как отмечают зарубежные СМИ, сборные ряда стран сумели отличиться с негативной стороны.

Большинство олимпийских команд — участников были в масках во время церемонии открытия, однако большая часть сборной Кыргызстана прошла маршем без масок, несмотря на действующие протоколы по COVID-19.

Фото Getty Images. Сборная Кыргызстана на церемонии открытия Олимпийских игр.

Как отмечается, только один из атлетов Кыргызстана был в маске, в отличие от остальных членов делегации, включая двух знаменосцев Дениса Петрашова и Каныкей Кубанычбекову.

Часть сборной Таджикистана так же появилась на церемонии без масок, как и два знаменосца Пакистана.

Бесцеремонное решение также вызвало резкую критику и возмущение в соцсетях.

«Все члены сборной Кыргызстана были без масок. Разве они не обязательны?» — возмутились пользователи.

?????

All members of Kyrgyzstan did not wear masks. I thought that they were mandatory?? #Tokyo2020 pic.twitter.com/2tSSVgIzF1 — Grace Lee (@graceleenews) July 23, 2021

«Кыргызстан открыто игнорирует правило ношения масок, но эти длинные жакеты Неру с вышивкой в виде лепестков роз просто потрясающие», — отметил другой пользователь.

Kyrgyzstan just openly ignoring the mask rule, but those long Nehru jackets with the rose petal embroidery are fantastic. pic.twitter.com/EXmchWzpop — Benjamin Freed (@brfreed) July 24, 2021

Многие сочли данное игнорирование правил проявлением неуважения.