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Общество

Открытие Олимпиады. Кыргызстанцев раскритиковали за выступление без масок

На Национальном стадионе в Токио состоялось открытие Олимпиады-2020, несмотря на протесты против ее проведения. Как отмечают зарубежные СМИ, сборные ряда стран сумели отличиться с негативной стороны.

Большинство олимпийских команд — участников были в масках во время церемонии открытия, однако большая часть сборной Кыргызстана прошла маршем без масок, несмотря на действующие протоколы по COVID-19.

Getty Images
Фото Getty Images. Сборная Кыргызстана на церемонии открытия Олимпийских игр.

Как отмечается, только один из атлетов Кыргызстана был в маске, в отличие от остальных членов делегации, включая двух знаменосцев Дениса Петрашова и Каныкей Кубанычбекову.

Часть сборной Таджикистана так же появилась на церемонии без масок, как и два знаменосца Пакистана.

Бесцеремонное решение также вызвало резкую критику и возмущение в соцсетях.

«Все члены сборной Кыргызстана были без масок. Разве они не обязательны?» — возмутились пользователи.

«Кыргызстан открыто игнорирует правило ношения масок, но эти длинные жакеты Неру с вышивкой в виде лепестков роз просто потрясающие», — отметил другой пользователь.

Многие сочли данное игнорирование правил проявлением неуважения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201992/
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