COVID-19. Ученые нашли объяснение, почему штамм дельта стремительно заражает

Вариант COVID-19 штамма дельта обладает большой скоростью из-за того, что он более быстро производит собственные копии в организме человека. Из-за этого симптомы коронавирусной инфекции возникают гораздо быстрее, чем при более старых версиях вируса. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на новые исследования ученых.

По его данным, специалисты из Центра по контролю и предотвращению болезней в Китае обнаружили, что «индийский» вариант коронавируса дельта является более заразным по причине своего феноменального самовоспроизведения. Этот вариант изготавливает собственные копии более быстро, из-за чего инкубационный период сокращается в несколько раз.

Данное открытие объясняет, почему именно этот вариант стал доминирующим в целом ряде стран. Например, в середине июня на долю заражения штаммом дельта в США приходилось только 10 процентов случаев заболеваемости коронавирусом, а к середине июля уже 83 процента.

Это произошло всего за один месяц, как показывает анализ местных данных. Впервые данный подтип выявлен на территории Индии в сентябре 2020 года, отсюда и его название. Штамм дельта также называют двойным мутантом, поскольку он несет в себе две мутации. Обе они происходят в ключевой части вируса, которая дает поражать человеческие клетки.