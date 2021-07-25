Лето с пользой. Где подросток может легально заработать

Летние каникулы — это не только бесконечный отдых у озера Иссык-Куль или подготовка к школе. Для подростков это еще и возможность заработать первые деньги.

Редакция 24.kg собрала интересные и легальные способы заработка во время каникул для подростков. Сразу оговоримся, что варианты работы на полях или на базарах мы не рассматривали. Это тяжелый труд, который детям противопоказан.

Кто и сколько может работать

По законодательству дети в Кыргызстане могут работать, но не наравне со взрослыми. Для каждого возраста установлены свои ограничения. Согласно Трудовому кодексу, дети имеют право работать с 14 лет, но происходить это должно с согласия родителей или законных представителей.

Легкие формы труда, не причиняющие вред организму, разрешаются в 14–16 лет (не более 24 часов в неделю), а в возрасте от 16 до 18 лет — 36 часов.

При этом категорически запрещены тяжелые формы труда. В том числе и работа в кафе и барах, где разрешено курение. К тому же тяжелый труд в детском и подростковом возрасте губителен для растущего организма. Кроме желания заработать деньги, нужно помнить про соблюдение режима дня и питания.

Лучше, если у вас будет договор с работодателем. Это защитит от возможных проблем в будущем.

Но чаще всего школьников берут на работу по знакомству, без официального оформления, на основе устных договоренностей, говорят эксперты. А оформлять подростка на работу официально слишком хлопотно. Но даже если договора нет, это не освобождает работодателя от его ответственности, если что-то произошло. Просто при устном согласии будет сложнее и дольше доказать свою правоту в суде.

Куда можно пойти

Вариантов работы у подростков не так много. Но это не значит, что их нет совсем. Есть сферы, где школьников берут на работу, пусть иногда и неофициально.

Помните, что просто так работа сама подростка не найдет. Пусть проявит инициативу. Расклеит объявления, напишет о своем предложении в Facebook, попросит вас рассказать родственникам и знакомым, что ребенок готов работать.

1 Продавец Да, не самая веселая работка, но тем не менее. Сейчас чуть ли не на каждом углу стоят автоматы для производства мороженого или минводы. Часто школьники готовы продавать именно этот товар. А еще можно попробовать устроиться в компанию по продаже национальных напитков. Это будет даже лучше, ведь, скорее всего, трудовые отношения удастся оформить официально.

2 Курьер Доставку крупных грузов школьнику, конечно, не доверят, а вот доставлять письма, корреспонденцию, бесплатные рекламные газеты или даже мелкие грузы вполне. Большой плюс — наличие велосипеда, ведь развозить намного легче, чем разносить пешком.

3 Раздача листовок Еще один ходовой вариант для подростков. Многие крупные магазины берут школьников на подработку для раздачи рекламных листовок. Платят везде по-разному. Где-то будет дневная оплата, а где-то будут считать количество розданных листовок. При этом некоторые компании могут повышать оплату тем, кто работает постоянно.

4 Выгуливание собак Эта «подростковая» бизнес-идея пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Там выгуливание собак за деньги — заработок номер один для школьников. У нас же это пока не так распространено, но идея хорошая. Владельцы собак могут быть на работе или уехать на отдых, а смотреть за питомцем нужно. Поэтому школьник вполне может стать человеком, который избавит их от переживаний, пусть и за небольшую плату. Главное тут — любить животных, знать, как с ними обращаться, и быть ответственным. Ведь выгуливать собаку нужно как минимум два раза в день.

5 Уход за животными Можно зарабатывать и просто на уходе за домашними животными. Например, теми же рыбками, попугаями, черепахами. Почистить клетку, помыть аквариум, дать свежей воды или корма — все это не занимает много времени, но часто у работающих владельцев животных нет и его. А подросток может помочь. Чтобы не переживать о безопасности чада, лучше устраивать на такую работу к друзьям, родственникам и ближайшим знакомым. А можно присматривать и за растениями. Это не очень высокооплачиваемая подработка, но ведь каждый сом на счету! Поливайте растения, пока хозяева в отъезде. Много, конечно, не заплатят, но какая-то копейка будет.

6 Мойка автомобилей В последние годы на дорогах Бишкека все чаще стал появляться такой сервис от подростков, как экспресс-мойка автомобилей. Пока водитель стоит в пробке, за символическую плату на машине протрут фары, диски, капот, номера автомобиля. Но помните, что работа эта не самая безопасная. Все-таки соблюдение Правил дорожного движения на наших дорогах оставляет желать лучшего. Да и водители не всегда готовы заплатить добровольным помощникам. Но это вариант, если уж совсем не знаешь, с чего начать.

7 Присмотр за детьми Школьники постарше могут на лето устроиться няней. Если вы хорошо ладите с маленькими детьми, то такой вариант работы точно подойдет. Ведь летом многие родители, работающие полный день, будут нуждаться в помощи с детьми, которые, как и вы, на каникулах. Искать такую работу лучше через родителей. Скорее всего, кто-то из коллег или знакомых не знает, с кем бы можно было оставлять деток на лето, и готов заплатить за свое спокойствие.

Первый бизнес-опыт

Лето — это еще и возможность впервые попробовать себя в бизнесе. Конечно, огромную корпорацию ваше чадо за пару месяцев не построит, но какие-никакие деньги заработает. Да и опыт ведения собственного дела — немаловажный навык в сегодняшних условиях.

Источников заработка может быть множество. Главное, внимательно присмотреться и хорошо подумать.

Например, можно организовать продажу товаров. Это могут быть даже ненужные вещи. Проведите ревизию квартиры и выясните, что уже давно залежалось и не приносит пользы. Можно оригинально сфотографировать, потом выложить на сайт объявлений или расклеить листовки на досках объявлений.

А можно продавать и новые вещи. Например, те же слаймы, игрушки-амигуруми, хендмейд-украшения или даже самодельные товары для дома — те же разделочные доски, стульчики и табуретки. Их можно сделать самим, благо мастер-классов и обучающих студий достаточно. Продав такой товар, ребенок оправдает вложения в обучение и получит первый предпринимательский опыт.

Если чадо сильно в каких-то предметах, он вполне может на этом заработать. В августе дети и родители начинают судорожно вспоминать школьную программу. Ваш школьник за небольшую плату вполне может заниматься с соседскими детьми или даже своими одноклассниками. Да-да, не бесплатно, а за деньги. Пусть учится монетизировать свои знания.