Въезд в Россию из ЕАЭС возможен только с приложением «Путешествуй без COVID-19»

Россия обязала граждан Евразийского экономического союза с 25 июля использовать приложение «Путешествуй без COVID-19» для въезда в страну. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

С 1 сентября это требование станет обязательным для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые решили приехать в Россию.

Исключение будет сделано для лиц, которые въезжают в Россию из стран ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. При этом и они должны будут иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста.

«Аккредитацию получили лаборатории, соответствующие российским стандартам. Опираясь на их данные, мы можем быть уверены, что риски завоза коронавируса будут минимизированы», — пояснил главный внештатный специалист минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил удобство приложения.

«Необходимо указать страну отправления и воспользоваться предлагаемым списком лабораторий или самостоятельно выбрать одну из них на карте», — пояснил эксперт.