COVID-19. В Минздраве назвали вакцины, прошедшие государственную регистрацию

В Кыргызстане государственную регистрацию прошли: Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «Спутник Лайт», «Конвидеция» (производитель — «НПО Петровакс Фарм»). По линии гуманитарной помощи ввезена инактивированная вакцина Sinopharm. Об этом на брифинге сообщила заведующая сектором фармаконадзора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗиСР Жылдыз Жумагулова.

По ее словам, ввоз и применение вакцин на территории Кыргызстана возможны при наличии государственной регистрации, включении в специальный перечень лекарственных препаратов, временно разрешенных к ввозу и медицинскому применению без регистрации (вакцины против COVID-19 включены в него), ввозе по линии гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях (при наличии регистрации в стране-производителе или стране-доноре).

«Вакцины против COVID-19 — это новые вакцины, которые потенциально создаются на новых технологических платформах и ранее не применялись для выпуска уже зарегистрированных вакцин. Выдача разрешений на их применение осуществляется на основании имеющихся данных о безопасности, полученных в рамках клинических испытаний. Исходя из этого, мониторинг побочных проявлений и своевременное реагирование играют важную роль в безопасности вакцин», — отметила она.