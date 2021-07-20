ВОЗ рекомендует беременным и кормящим матерям вакцинироваться от коронавируса

Кормящим матерям Всемирная организация здравоохранения советует не отказываться от вскармливания из-за вакцинации, поскольку иммунитет может передаваться с молоком к ребенку. Беременным также повысили приоритет по прививке из-за риска тяжелого течения COVID-19.

Консультативная группа ВОЗ по иммунизации (SAGE) пришла к выводу, что вакцинация от коронавируса беременных женщин имеет больший приоритет, чем принято было считать раньше. Об этом говорится в обновленной дорожной карте по использованию вакцин от COVID-19 в условиях их дефицита.

Полученные организацией данные свидетельствуют, что беременные имеют повышенный риск тяжелой формы коронавирусной инфекции. Заболевание COVID-19 повышает вероятность преждевременных родов, а новорожденные часто нуждаются в интенсивной терапии.

В связи с этим ВОЗ поместила беременных на второй этап эпидемиологических сценариев дорожной карты приоритизации. Это означает, что страны с ограниченным объемом вакцин должны прививать будущих матерей во вторую очередь — после медперсонала, пожилых граждан и людей с хроническими болезнями.