Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз

Кыргызстанец Адмир Курман родился в селе Тамга Иссык-Кульской области. Он окончил факультет Экономики и менеджмента некоммерческих организаций и Международных отношений в Бишкеке. Восемь лет работал в проектной и коммуникационной сфере ПРООН в Кыргызстане.

Он получил степень магистра в инновациях в Лондоне, где сейчас живет. Работает в Великобритании по системе SAAS — программное обеспечение как услуга.

Фото Адмира Курмана. В приходе Sandringham на западе графства Норфолк

В интервьюАдмир Курман рассказал о роли ПРООН в Кыргызстане, культуре англичан и о том, по чему он больше всего скучает в Англии.

— В связи с учебой за рубежом вы перестали работать в ПРООН. Чем вам запомнилась международная организация?

— Иногда задаю себе вопрос, а если бы в стране не было ООН? Трудно представить такую ситуацию. Проекты ПРООН помогают решать столько правительственных задач, что нам просто не хватит пространства рассказать обо всем.

Если говорить аллегориями, то порой система ООН становится пожарной командой, которая бежит тушить очаги пожаров в разных государственных секторах. Адмир Курман

Когда я работал в проекте по реформе госуправления, я часто задумывался над тем, что ПРООН мыслит наперед, опережая время и государственный орган, который не способен впитывать изменения. Иногда мои программные руководительницы шутили, что мы становимся бэк-офисом правительства Кыргызской Республики. Порой я думал, а почему в сутках 24 часа, а не 40, и грустил, что рабочий день так быстро закончился — хотелось охватить все и прямо сейчас. Некоторые бывшие коллеги остались моими друзьями, мы сохранили теплую связь. Я очень по ним скучаю.

— Многие хотят получить качественное образование за ребужом, но не могут себе позволить. Дорого обходится образование и проживание в Лондоне?

— Недавно со мной консультировался один из друзей и я понял, что мой курс в первом университете уже подорожал. Хотя, казалось, что из-за пандемии цены на образование начали падать. Думаю, подорожание связано с общей инфляцией, увеличивающимися административными расходами университета.

В среднем, если не принимать во внимание индивидуальные скидки, магистранту учеба обойдется в 34 тысячи фунтов стерлингов. Это примерно стоимость двухкомнатной квартиры в Бишкеке, но вероятность, что ваша учеба окупится, выше. 34 тысячи фунтов включают в себя расходы на год за образование, питание, одежду, аренду жилья, авиабилеты, медицинскую страховку, расходы на метро. Расчеты примерно такие: около 18 тысяч — магистратура; 14 тысячи 400 фунтов — проживание, питание, транспорт и другие расходы; 1 тысячи 600 фунтов — виза, медицинская страховка, авиабилеты.

Конечно, сумма на проживание может стать гораздо ниже, если вы подойдете к расходам более рационально. Мне очень повезло с семьей в Эпсоме, у которых я жил. Почти каждую неделю они на машине ездили в недорогой семейный супермаркет Asda, где совершали шоппинг на неделю. Они брали меня с собой, и я мог также закупаться на неделю. Там я брал мясо, курицу, масло, фасоль, яйца, каши, молоко, кофе и мыломоющие средства, я бы сказал, почти по бишкекским ценам.

В центре Эпсома каждый четверг и воскресенье открывается ярмарка местных фермеров. Там я покупал фрукты, овощи, домашний сыр. Все по низким ценам. На сэкономленные деньги, можно потом пойти в паб с друзьями или сходить на выставку в Лондоне. Поэтому, когда будете выбирать город и университет в Великобритании, нужно обязательно смотреть, есть ли там такие супермаркеты, как Asda, Aldi, Poundland, работает ли еженедельно ярмарка местных фермеров.

— Мне очень нравится английская кухня. Она такая простая, я бы сказал деревенская. Уже привык по воскресеньям готовить ростбиф — мясо, приготовленное в духовке, или жареный стейк на сковороде. К нему добавляется морковь, дикая морковь, картошка, кабачки, горох. По сути это овощи в духовке, кроме гороха, который просто варится в воде. К нему еще добавляется йоркширский пудинг — на мой взгляд и вкус — огромный боорсок. Обычная тесто, обжаренное в масле. Вот это блюдо называется Roast Sunday. Знаете, почему англичане его кушают только по воскресеньям? Потому что в давние времена в английской деревне был всегда один пекарь, который заправлял единственной печью на всю деревню и по воскресеньям пек хлеб. Поскольку печь после хлеба все еще была горячей, жители деревни успевали приготовить мясо с овощами.

Это своего рода коронное блюдо, как у нас бешбармак. Вообще надо отметить, по сравнению с англичанами кыргызы, конечно, особо себе не отказывали, употребляя мясо в будние дни. Адмир Курман

Есть такой город Бат (City of Bath), построенный в древности римлянами, он находится в 200 километрах к западу от Лондона. Вы скажете странное название «Ванна» или «Баня». И на самом деле, там находится древняя общественная баня колоссальных размеров с минеральными источниками. Это город-СПА. Мне этот город очень нравится. В нем какая-то необыкновенная аура старины, в то же время в нем есть дворянская помпезность, изящность английской аристократии и от него веет домашним уютом. В этом городе в свое время пять лет прожила английская писательница Джейн Остин.

Вообще, у меня есть мечта — купить хороший велосипед и объехать на нем всю Великобританию.

— Как британцы борются с коронавирусом? Как проходит вакцинация в Великобритании? И с чем связаны негативные отзывы в мировых СМИ об AstraZeneca?

— Брексит пошел на пользу Великобритании почти во всех направлениях. Независимость сделала страну гибкой и проворной в ответ на внешние вызовы. Например, я очень удивился, как страна моментально развернула программу вакцинации и совершила в ней скачок. Как оказалось, Великобритания первая одобрила вакцины Pfizer, AstraZeneca, затем Moderna. Я, например, получил обе дозы AstraZeneca. Чувствовал себя превосходно и никакого страха не ощущал перед первой дозой. В Британии практически не было инцидентов с этой вакциной.

Моя мама врач-инфекционист, и, кстати, получила обе дозы «Спутник V». Когда мы обсуждаем с ней все эти вопросы по телефону, она очень возмущается по поводу реакции и страха людей перед вакциной.

Она говорит, что в советское время было столько много прививок и вакцин, а люди уже позабыли все. Люди прививались безо всякого средневекового страха, в том числе она как врач получала обязательные вакцины. Адмир Курман

Прививались от натуральной оспы, туберкулеза, бруцеллеза, коклюша, дифтерии, полиомиелита, столбняка, брюшного тифа, клещевого энцефалита, чумы и почему-то не превратились в зомби и даже женились и замуж выходили, и производили детей.

— Вы занимаетесь творчеством. В каких жанрах пишите свои книги?

— В свободное время пишу художественные произведения. На сегодня опубликовал три книги в жанрах авантюрно-приключенческий и космическая фантастика. Они размещены в электронных книжных ресурсах и магазинах под псевдонимом Адмир J.K.

— Чего вам не хватает за границей?

— Когда я еду в портовые и курортные города на юге Великобритании, всегда стою на берегу и смотрю вдаль, примерно в сторону Кыргызстана. Крики чаек и шум волн Английского канала напоминают мне Иссык-Куль. По вечерам там зажигаются огни, начинает играть музыка, напоминая рестораны Чолпон-Аты и мягкий, морской ветер напоминает мне вечернюю прохладу кыргызских гор. Тогда я начинаю скучать по родине.