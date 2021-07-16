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Общество

В Бишкеке отремонтируют заброшенное здание детского сада, которое вернула мэрия

В Бишкеке отремонтируют детсад в «Газгородке», который мэрия вернула в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, заброшенное здание посетил сегодня и. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов.

«До 21 ноября 2019 года объект находился в частной собственности, после судебных разбирательств детсад передан на баланс управления муниципального имущества для использования по целевому назначению», — отметили в мэрии.

Бактыбек Кудайбергенов проверил инженерные коммуникации и поручил провести реконструкцию учреждения с обязательным сохранением зеленых насаждений.

Для разработки эскиза УКС провело тендер, который выиграло ОсОО «АСК Система». «В 2021 году планируется завершить проектирование реконструкции здания. Ремонт же детсада включат в титульный список строек 2022 года», — отметили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201362/
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