СOVID-19 и беременность. Как сказывается болезнь на матерях и детях

COVID-19 у беременных чаще может проходить в более тяжелых формах, приводить к выкидышам, преждевременным родам и даже к смерти. Можно ли избежать такого негативного сценария, 24.kg рассказал президент Кыргызской ассоциации акушеров-гинекологов, профессор Арсен Аскеров.

— Беременность увеличивает риск заражения коронавирусом?

— Нет. В целом риск подхватить коронавирусную инфекцию у беременных такой же, как и у всех остальных. Но шансы тяжело переболеть все-таки выше.

Если в прошлом году COVID-19 у беременных протекал либо в легкой, либо в тяжелой форме, то в этом увеличилось число болеющих среднетяжелой. Арсен Аскеров

Такая форма дольше лечится на амбулаторном уровне, и у 60 процентов все равно заканчивается госпитализацией в стационар. Лечение трудноэффективное, продолжается около двух недель. Это отражается не только на соматическом, но и на психическом здоровье, зачастую у пациенток появляется депрессия.

Возможно, увеличение среднетяжелых форм связано с циркуляцией в стране дельта штамма, а также комбинациями британского и индийского вариантов, хотя их наличие в стране пока эпидемиологически не подтверждено.

— Смертельные случаи были?

— Да. За прошлый год всего умерло 56 беременных, из них 45 процентов (23 женщины) — от коронавирусной инфекции.

Хотел бы отметить, что около десяти лет назад в Кыргызстане был очень высокий показатель материнской смертности и основными причинами были кровотечения. Перед пандемией мы приблизились к очень хорошему показателю — около 30 промилле (число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового периода на 100 тысяч детей, родившихся живыми. — Прим. 24.kg), пандемия подняла его до 55 промилле за счет умерших от COVID-19.

Читайте по теме Третья волна COVID-19. Заболеваемость растет и среди детей

— А как лечат беременных?

— Согласно протоколу. В основном, если мы говорим о легком течении, это коррекция свертывающей системы крови, больше жидкости, двигательная активность, хорошее питание, когда есть температура — жаропонижающее. Любое назначение должны делать гинеколог и семейный врач.

— Для профилактики заражения что-то можно принимать, те же витамины?

— Доказательств, что какие-то препараты могут предупредить заражение, нет. Но беременные и так должны принимать различные микроэлементы, поливитамины для укрепления организма.

Кроме того, беременным, как и всем остальным, необходимо соблюдать простые меры предосторожности: носить маски, мыть и обрабатывать санитайзером руки, избегать мест массового скопления людей.

— А прививка? Можно их делать беременным?

— Эксперты рекомендуют проводить вакцинацию, потому что польза от нее превышает возможные риски. В большинстве случаев побочные эффекты — это легкие реакции: слабость, повышение температуры один-два дня, боль в месте инъекций, редко — боли в груди. Серьезных побочных реакций не зарегистрировано.

Перед получением прививки беременным женщинам необходимо проконсультироваться с врачом, нет ли противопоказаний к этому: аллергия на лекарства, риск тромбоза и другие.

ВОЗ, международные организации акушеров рекомендуют вакцинироваться беременным на сроке более 22 недель. Арсен Аскеров

Влияние вакцины на более ранних сроках еще изучается.

— Как влияет заражение матери коронавирусом на ребенка?

— По-разному. Бывает, что на ранних сроках беременность замирает, происходят выкидыши, на более поздних — преждевременные роды. В редких случаях может потребоваться прервать беременность или вызывать роды.

Уже есть исследования, подтверждающие, что коронавирус может передаваться от матери к ребенку. Фрагменты вируса находят в плацентарной ткани, в крови новорожденного.

Но пока доказательств, что он может приводить к каким-то патологиям, нет. Исследования продолжаются в этом направлении. Арсен Аскеров

Есть случаи, когда вирусом дети заболевают сразу после рождения.

Кроме того, из-за преждевременных родов дети появляются на свет недоношенными, и поэтому подвергаются риску серьезных медицинских осложнений.