Думала, научить баскетболу могу только я. Почему Огата Мисузу выбрала Кыргызстан

Огата Мисузу из префектуры Кумамото на Кюсю приехала в Кыргызстан волонтером Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Ее мечта — улучшить качество образования и увеличить количество баскетболистов. Своими впечатлениями о стране и планами на будущее 24-летняя Огата поделилась с 24.kg.

— Как вы оказались в Кыргызстане?

— Я сама выбрала эту страну. Считала, что здесь есть работа, которую, как я думала, могу делать только я. Это проведение уроков физкультуры, в основном баскетбола. Я работаю в Кыргызстане уже два года, приехала сразу после окончания университета. И очень счастлива находиться здесь.

Фото из архива Огаты Мисузу. В национальном парке «Чон Кемин»

— Школа, в которой вы работали, с кыргызским языком обучения. Сложно ли вам далось его изучение?

— Я отработала около месяца в Бишкеке в школе № 68, и около восьми месяцев, пока не появился коронавирус — в школе села Таш-Добо. В обеих школах есть классы с кыргызским языком обучения, я могу говорить на нем. Вначале мне было очень трудно его учить. Но когда я приехала в Кыргызстан, языковые навыки улучшились очень быстро. Я была единственной японкой в селе, поэтому приходилось использовать только кыргызский.

— Как удавалась коммуникация с учащимися?

— Я старалась проводить много времени со студентами, потому что мне было чему у них поучиться. Узнала их культуру, что популярно среди молодежи, их отношения и личные мысли. Думаю, что продолжительность времени, проведенного с человеком, является самым важным фактором в построении доверия. Благодаря своим ученикам, я выучила много новых слов на кыргызском языке.

— Системы образования в Кыргызстане и Японии сильно отличаются?

— В Кыргызстане сезон поступления в школу приходится на сентябрь, и ученики с 1-го по 11-й класс посещают занятия обычно в одной школе. В Японии редко бывает, чтобы ученики с начальной школы и до старших классов учились в одном месте. Таких школ немного. Однако в Кыргызстане это норма. Также удивительно, что здесь есть трехмесячные каникулы. В Японии летние каникулы всего месяц — они начинаются в конце июля и длятся до начала сентября.

Фото из архива Огаты Мисузу. Зима в деревне. С принимающей семьей

— Что дала вам работа в кыргызской школе?

— Волонтеры и принимающая сторона понимают ценности и культуру друг друга, разделяя пищу, одежду и кров. Они делают важную работу для укрепления дружбы между странами. Поработав в школе в Кыргызстане, я поняла, что образ мышления и способы обучения могут быть более гибкими.

— Нередко физкультуре уделяют мало внимания в школе, особенно во время онлайн-занятий из-за пандемии. Вас это не смущало?

— Я считаю, что все граждане должны понимать важность физического воспитания. Спорт очень важен для поддержания здоровья, а уроки физкультуры — еще и время для приобретения социальных навыков и общения в классе. Только когда три элемента — физическое, психическое и социальное здоровье — объединяются, мы можем быть здоровыми. Такое же определение здоровья предложено Всемирной организацией здравоохранения.

В этом смысле я считаю, что физкультура — один из самых важных предметов, который напрямую связан с нашей жизнью. После коронавируса занятия проводились в обычном режиме в тех классах, где не было выявлено случаев заражения. Но не все ученики посещали занятия.

Фото из архива Огаты Мисузу. Видеосъемка в магазине «Одно село – один продукт» JICA

— Как складывалось знакомство с местным населением?

— Я познакомилась со многими кыргызстанцами через школу, принимающие семьи и преподавателей языка.

Вначале адаптации было немного сложно, так как моим местом работы была школа в сельской местности, где жилищные условия очень отличаются от японских, но позже я привыкла. Успела пожить и в Бишкеке. Жизнь в столице сильно отличается от жизни в деревне. Однако жизнь в сельской местности позволила мне пожить на природе, чего я не могу испытать в Японии.

Привычки в еде тут оказались тоже другими и интересными, а транспорт был лучше, чем я ожидала.

— Как относитесь к кыргызской национальной кухне? Какое блюдо особенно понравилось?

— Мне нравится кыргызская кухня. Любимые блюда — плов, лагман и ашлямфу. Меньше всего нравится бешбармак. Кыргызская еда по сравнению с японской жирная и соленая. И мне не понравился вкус и запах конских кишок.

— В каких регионах Кыргызстана вам удалось побывать за это время? Любимые места появились?

— Я была один раз в Караколе. А любимый уголок — бульвар Эркиндик в Бишкеке. В целом я люблю гулять по этому городу.

— А что бы вы изменили в Бишкеке?

— Я хочу улучшить качество образования. Это можно сделать с помощью качественных учебных материалов и методами обучения. Также я хочу увеличить количество баскетболистов в Кыргызстане и повысить конкурентоспособность этой игры.

Считаю, что в Кыргызстане большой потенциал в сфере образования и бизнеса.

— Что-то напоминает вам здесь о родном городе?

— Тепло семьи, коллег и друзей. Это очень помогает.