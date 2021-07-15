Коллективная молитва на площади в день Курман айта отменена. Решение ДУМК

В день празднования Курман айта — 20 июля намаза на площади не будет. Об этом 24.kg cообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По данным муфтията, групповые молитвы в честь праздника будут прочитаны в мечетях.

«Посоветовавшись с государственными органами, учитывая эпидемиологическую ситуацию, принято решение не проводить молитву на площади в Бишкеке и регионах. Просим граждан строго соблюдать санитарные нормы во время молитвы в мечетях», — проинформировали в ДУМК.

Отметим, что в последние дни в стране фиксируется высокий рост заболевания коронавирусной инфекцией.