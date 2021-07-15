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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 1 290 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 144 958

В Кыргызстане за сутки выявили еще 1 тысячу 290 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 726 случаев, Оше — 53, Чуйской области — 176, Ошской — 72, Таласской — 19, Нарынской — 18, Иссык-Кульской — 56, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 115.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 144 тысячи 958 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1, то есть сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201159/
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