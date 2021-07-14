16:37
USD 84.74
EUR 100.41
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Чуйской области не хватает медиков. Волонтеров просят помочь

В Жаны-Жерском айыльном округе Чуйской области не хватает медиков. Об этом 24.kg сообщила депутат местного кенеша Зумрият Резаханова.

По ее словам, врачи заболели, а медсестры не успевают оказывать медицинскую помощь.

«У нас роддом, пункт экстренной медицины. Три врача заболели, еще один уехал в село, которое находится далеко от центра. Он говорит, что в день принимает по 17 больных. Медсестры скорой помощи не успевают ставить капельницы и делать уколы. Мы приглашаем волонтеров с медицинским образованием помочь нам. Готовы оплатить им проезд. Приходите, помогите хотя бы на два-три часа в день», — обратилась Зумрият Резаханова.

Местные депутаты готовы первое время обеспечивать волонтеров средствами индивидуальной защиты.

«Очень много людей болеет в нашем округе», — сказала Зумрият Резаханова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201099/
просмотров: 522
Версия для печати
Материалы по теме
Всемирный банк выделит КР $20 миллионов на борьбу с COVID-19. Половина — кредит
COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье
И умереть боюсь, и жить не хочется. Как COVID-19 сказывается на психике
Создан браслет для отслеживания грустных сотрудников на удаленке
Думала о суициде, прощалась со всеми. Как COVID-19 бьет по психике
Родительские чаты. Как избежать войн и сохранить нервы
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
Драка в&nbsp;Москве. Посольство Кыргызстана в&nbsp;РФ призывает не&nbsp;поддаваться провокациям Драка в Москве. Посольство Кыргызстана в РФ призывает не поддаваться провокациям
ДУМК определилось с&nbsp;датой Курман айта ДУМК определилось с датой Курман айта
Бизнес
Лучшие модели холодильников для компактных кухонь Лучшие модели холодильников для компактных кухонь
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: откройте карту VisaClassic всего за&nbsp;100 сомов в&nbsp;год! Акция от «Бакай Банка»: откройте карту VisaClassic всего за 100 сомов в год!
Недвижимость в&nbsp;Алании. Цены и&nbsp;условия для кыргызстанцев Недвижимость в Алании. Цены и условия для кыргызстанцев
Улукбек Марипов встретился с&nbsp;председателем правления ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Улукбек Марипов встретился с председателем правления ОАО «РСК Банк»
14 июля, среда
16:22
Экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева оставили под стражей Экс-замглавы аппарата президента Алмамбета Салиева оста...
16:19
Обсервацию на «Ганси» открывать не будут. Глава Минздрава объяснил почему
15:58
Приграничный конфликт. Андрей Бельянинов об эффективности народной дипломатии
15:52
В Чуйской области не хватает медиков. Волонтеров просят помочь
15:52
В посольстве КР в РФ рассказали о причинах массовой драки мигрантов в Москве