В Чуйской области не хватает медиков. Волонтеров просят помочь

В Жаны-Жерском айыльном округе Чуйской области не хватает медиков. Об этом 24.kg сообщила депутат местного кенеша Зумрият Резаханова.

По ее словам, врачи заболели, а медсестры не успевают оказывать медицинскую помощь.

«У нас роддом, пункт экстренной медицины. Три врача заболели, еще один уехал в село, которое находится далеко от центра. Он говорит, что в день принимает по 17 больных. Медсестры скорой помощи не успевают ставить капельницы и делать уколы. Мы приглашаем волонтеров с медицинским образованием помочь нам. Готовы оплатить им проезд. Приходите, помогите хотя бы на два-три часа в день», — обратилась Зумрият Резаханова.

Местные депутаты готовы первое время обеспечивать волонтеров средствами индивидуальной защиты.

«Очень много людей болеет в нашем округе», — сказала Зумрият Резаханова.