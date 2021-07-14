ВОЗ: Штамм коронавируса дельта выявлен в 111 странах

Количество стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса дельта, выросло до 111. Об этом со ссылкой на еженедельный эпидемический бюллетень ВОЗ сообщил ТАСС.

В ВОЗ напомнили, что этот штамм отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента.

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«Повышенная заразность означает, что дельта, скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире», — заметили в организации.

Эксперты прогнозируют дальнейшее распространение штамма дельта и, как следствие, рост заболеваемости и усиление давления на системы здравоохранения, особенно в контексте низкого охвата вакцинацией.

Отметим, что официально в Кыргызстане не подтверждено наличие штамма дельта.