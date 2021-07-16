Жизнь возвращается. Посол Чарльз Гарретт об аконите, вакцинации и фейках

В Кыргызстан доставили 1 миллион 250 тысяч доз вакцины китайской компании Sinopharm. Прививочные пункты открыли не только в медучреждениях, но и в крупных торговых центрах и на рынках. Кыргызстанцы охотно пошли вакцинироваться. Однако все еще есть сомневающиеся.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт в интервью 24.kg рассказал, как в Великобритании боролись с фейками против вакцинации и смогли вернуть граждан к привычной докоронавирусной жизни.

— Вы получили вакцину одним из первых. Как перенесли? И почему приняли решение привиться?

— Да, я принял обе дозы вакцины AstraZeneca. У меня не было никаких последствий, кроме легкой боли в руке в месте укола в течение дня.

Решил принять предложение о вакцинации по трем причинам. Во-первых, это в сочетании с масками, дистанцированием и другими рекомендованными мерами — лучший способ защитить себя от COVID-19. Во-вторых, массовая вакцинация — единственный способ защитить общество, предотвратить смерти от коронавируса и сопутствующих болезней. В-третьих, вакцинация позволит быстрее вернуться к нормальной экономической и социальной жизни.

Прививка беспроигрышна: вы защищаете себя, и все общество от этого выигрывает. Чарльз Гарретт

Прошлые две недели я самоизолировался, так как заразился коронавирусом, но переболел в легкой форме. Это значит, что ни одна из вакцин не дает стопроцентной гарантии того, что вы не заболеете вообще, но если вы заразитесь COVID-19 после вакцинации, ваши симптомы и последствия будут менее серьезными.

Фото 24.kg. Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт

— Кыргызстан находится на одной из последних позиций по вакцинации. Как вы думаете, почему так происходит?

— На самом деле Кыргызстан находится не на самом последнем месте, это радует. Но вы правы, процесс вакцинации идет очень медленным темпом. Согласно последним данным в системе отслеживания прививок Financial Times, 1,5 процента населения получили одну дозу, и только 1,1 процента — обе. Сравните с Казахстаном, где 20,8 процента получили первую прививку, а 12 процентов — обе.

Запуск массовой программы вакцинации — комплексная задача. Очень правильно правительство запустило вакцинацию не только в поликлиниках, но и общественных пространствах, так будет легче охватить больше населения.

Конечно же, страна должна организовать поставки необходимого количества вакцины, обеспечить хранение и правильное их распределение.

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Например, в Великобритании правительство тесно сотрудничало с фармацевтическими компаниями как для поддержки исследований и разработки вакцин, так и для обеспечения своевременных поставок с момента одобрения ВОЗ. Это был первый и ключевой шаг — обеспечить необходимое количество. Правительство также работало с Национальной службой здравоохранения (NHS) над созданием клиник для вакцинации граждан не только в больницах и кабинетах врачей, но и в общественных зданиях, таких как церкви и спортивные залы. Армия тоже помогает.

Для привлечения граждан к участию в вакцинации, я думаю, что ключевым фактором стали хорошие и правильные коммуникации правительства с населением, основанные на науке. Чарльз Гарретт

На протяжении всей пандемии и тем более во время вакцинации кабинет министров проводил ежедневные пресс-конференции о пандемии, на которых премьер и другие министры появлялись вместе с ведущими учеными, консультирующими правительство. Информация, полученная от ученых, во многом успокоила общественность и побудила их пройти вакцинацию. Во взаимодействии с общественностью правительство также использовало различные каналы как в социальных, так и традиционных СМИ, чтобы обеспечить максимально широкий охват.

Фото 24.kg. Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт

— Необходимо убедить граждан прийти и сделать прививку, что не всегда легко, когда столько дезинформации. Как властям правильно доносить информацию до населения?

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— Есть много поддержки от международного сообщества доноров, гражданского сектора и медиа. Важно получить эту поддержку и правильно ее использовать. Всемирная инициатива Covax, которая делает вакцины доступными для развивающихся стран и для которой Великобритания является одним из крупнейших доноров, может предоставить Кыргызстану более полумиллиона доз вакцин, и страна могла бы получить ее еще в марте, когда они были доставлены в Таджикистан и Узбекистан.

Важно, чтобы правительство Кыргызстана скорее завершило подготовку для получения Covax, чтобы у большего количества людей была возможность вакцинироваться. Также доступна поддержка и советы, которые помогут спланировать кампании по распространению информации и рекламе. Например, правительство обратилось в наше посольство за советом, основываясь на опыте Великобритании. И я рад, что мы сможем организовать видеомост, где британские и кыргызстанские официальные лица встретятся и обменяются опытом, надеюсь, что уже на следующей неделе.

— Министр здравоохранения Кыргызстана предложил свой способ лечения от COVID-19. Лекарство одобрил и президент страны. Вы бы рискнули принять настойку иссык-кульского корня или кто-то из членов вашей семьи?

— Я серьезно не думал о том, чтобы принять аконит или дать его членам своей семьи. Вакцинация — единственный проверенный способ защитить людей и общество от COVID-19. В Великобритании вакцинация оказала мощное положительное влияние, значительно снизив как количество пациентов, умирающих от коронавирусной инфекции, так и количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Хотя число новых случаев заражения каждый день сейчас примерно такое же, как и прошлой осенью, ежедневное количество смертей упало примерно с 500 человек до приблизително 20. Только вакцинация работает.

Фото 24.kg. Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт

— Есть ли в Британии какие-либо слои общества, например молодые люди, сомневающиеся в эффективности вакцинации?

— Как и в большинстве стран, некоторые скептически относятся к вакцинации. Но я не знаю конкретных секторов или общества, которые настроены более скептически, чем другие. Молодые люди проходят вакцинацию одними из последних, потому что большинство из них менее уязвимы, чем старшие группы. Пятеро моих детей, всем от двадцати до тридцати лет, очень хотели пройти вакцинацию, и до них очередь дойдет скоро.

— Принуждают ли кого-нибудь к вакцинации?

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— Мы не стали выбирать принудительную вакцинацию. Если есть возможность, всегда лучше добровольный подход. И это очень реально в Великобритании. Почти 70 процентов граждан Великобритании прошли хотя бы одну вакцинацию, 90 процентов либо сделали инъекцию, либо выразили намерение сделать это. Конечно, есть профессии, например, работающие в домах престарелых, где существует высокий риск для других, если вы работаете без вакцинации. В некоторых из этих мест сотрудники смогут работать только в том случае, если они будут вакцинированы. Но их не станут заставлять принять вакцину.

— Как Великобритания убедила сомневающихся согласиться на вакцинацию?

— Качественные коммуникации были ключевым моментом. Все публичные выступления властей всегда основываются на фактах, чтобы укрепить уверенность людей в том, что вакцины безопасны, что массовая вакцинация — единственный способ защитить не только отдельных граждан, но и общество в целом, что это самый быстрый способ восстановить экономику, чтобы вернуть страну к работе.

Оказалась эффективной пропаганда вакцинации известных и уважаемых фигур — политиков, спортсменов, актеров и так далее. Чарльз Гарретт

— Как вы справлялись с фейковой информацией? Какой была пропагандистская кампания в Великобритании?

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— Да как и везде: в Великобритании была дезинформация, которая стала серьезной проблемой в преодолении пандемии. Но лучшее противоядие от яда дезинформации — это правда, факты о коронавирусе. Важно изложить это терпеливо, спокойно и убедительно. И при этом мы смогли заручиться поддержкой некоторых из самых уважаемых фигур в обществе — наших ученых. Мне очень приятно, что кыргызстанка Асель Сартбаева активно участвовала в исследованиях вакцин. Она была сильным и убедительным голосом на протяжении всей пандемии.

— Каковы были более широкие положительные эффекты кампании — экономические, социальные и другие?

— Более широкое воздействие было драматичным. Поскольку уровень смертности и госпитализации снизился, стало возможным снять широкий спектр социальных и экономических ограничений. Людям было тяжело не видеться с друзьями и близкими. Открываются пабы, клубы и рестораны, а также музеи, магазины, кинотеатры и многое другое. Люди возвращаются на свои рабочие места вместо того, чтобы работать из дома. Путешествовать становится все свободнее. Молодые люди снова могут посещать школы и университеты. Жизнь возвращается благодаря успешной программе вакцинации.